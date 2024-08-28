Завершена выплата социальных пособий за август

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения полностью выплатил августовские пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения полностью выплатил августовские пособия, пенсии и адресную государственную социальную помощь.

Об этом Report сообщили в фонде.

Было отмечено, что пенсии за август были выплачены 9 августа по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, а 19 августа - по регионам, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

Таким образом, за август завершена выплата всех пенсий, пособий и адресной государственной социальной помощи.