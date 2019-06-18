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Зарплата работников Особой службы государственной охраны повышена

Зарплата работников Особой службы государственной охраны повышена

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики. 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) в среднем увеличено в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

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