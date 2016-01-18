Замминистра: Подготовлены предложения в целях снижения влияния повышения цен на малообеспеченные слои населения

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Началось изучение влияния девальвации на минимальную потребительскую корзину.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

Он отметил, что потребительские цены взяты под строжайший контроль: "В целях снижения цен на муку и хлебные изделия осуществлены фискальные мероприятия. Правительство подготовило предложения по повышению всех видов социальных пособий в целях повышения покупательской способности и снижения влияния повышения цен на малообеспеченные слои населения".