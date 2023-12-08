Замминистра: На сегодняшний день квартирами обеспечены более 14 тыс. семей шехидов и ветеранов войны

С начала реализации программы по обеспечению квартирами и частными домами семей шехидов и ветеранов войны, гражданам предоставлено 14,4 тыс. квартир и частных домов.

С начала реализации программы по обеспечению квартирами и частными домами семей шехидов и ветеранов войны, гражданам предоставлено 14,4 тыс. квартир и частных домов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев.

"Министерство труда и социальной защиты населения реализует программу, направленную на улучшение жилищных условий семей шехидов и ветеранов войны. В этом году квартирами обеспечены 1100 человек, до конца года планируется довести эту цифру до 1500", - отметил замминистра.