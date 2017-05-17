За три месяца этого года в Азербайджане родилось 626 близнецов и 15 троен

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ За январь-март этого года на территории Азербайджана было зарегистрировано 34 967 фактов рождения, это примерно 389 новорожденных в день.

Как сообщает Report, об этом заявили в Государственном комитете статистики.

Согласно оглашенным районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции цифрам, это показатель составил 14,6 на 1000 человек.

Среди рожденных 626 близнецов и 15 троен.

Уровень рождаемости в следующих экономических районах - Лянкяране (17,9), Аране (16,3), Горном Ширване (16,2), Губа-Хачмаз (15,2) превысил уровень рождаемости по стране. Среди новорожденных процент девочек составляет - 47,3%, в настоящее время на каждые 100 девочек приходится 111 мальчиков (биологическая норма 105-107). Половой дисбаланс новорожденных меняет половую структуру населения. В настоящее время на каждую 1000 мужчин приходится 1006 женщин.