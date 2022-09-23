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За последние два года более 350 военных были обеспечены высокотехнологичными протезами

За последние два года более 350 военных были обеспечены высокотехнологичными протезами "За последние два года более 350 наших военных были обеспечены высокотехнологичными протезами современного четвертого поколения. Из них 200 – герои, потерявшие конечности в Отечественной войне".
Социальная защита
23 сентября 2022 г. 13:22
За последние два года более 350 военных были обеспечены высокотехнологичными протезами

"За последние два года более 350 наших военных были обеспечены высокотехнологичными протезами современного четвертого поколения. Из них 200 – герои, потерявшие конечности в Отечественной войне".

Как сообщает Report, об этом в интервью заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр добавил, что за последние три года были полностью отремонтированы и сданы в пользование 11 оснащенных современным оборудованием центров реабилитации и социальных услуг, охватывающих все регионы страны: "В этих центрах около 3 тыс. инвалидам войны оказали реабилитационные услуги по современным стандартам".

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Версия на азербайджанском языке Son iki ildə 352 hərbçi yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunub

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