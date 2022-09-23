За последние два года более 350 военных были обеспечены высокотехнологичными протезами

"За последние два года более 350 наших военных были обеспечены высокотехнологичными протезами современного четвертого поколения. Из них 200 – герои, потерявшие конечности в Отечественной войне".

"За последние два года более 350 наших военных были обеспечены высокотехнологичными протезами современного четвертого поколения. Из них 200 – герои, потерявшие конечности в Отечественной войне".

Как сообщает Report, об этом в интервью заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр добавил, что за последние три года были полностью отремонтированы и сданы в пользование 11 оснащенных современным оборудованием центров реабилитации и социальных услуг, охватывающих все регионы страны: "В этих центрах около 3 тыс. инвалидам войны оказали реабилитационные услуги по современным стандартам".