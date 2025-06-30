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За последние 5 лет 737 детей в Азербайджане обрели новые семьи

За последние 5 лет 737 детей в Азербайджане обрели новые семьи За последние 5 лет 737 детей в Азербайджане обрели новые семьи
Социальная защита
30 июня 2025 г. 11:42
За последние 5 лет 737 детей в Азербайджане обрели новые семьи

За последние 5 лет благодаря работе Агентства социальных услуг в Азербайджане 737 детей были переданы на усыновление в новые семьи.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления агентства Вугар Бехбудов на пресс-конференции.

По его словам, среди усыновленных детей 371 мальчик и 186 девочек. Также на сегодняшний день 49 детей были переданы под опеку в семьи. Из них 19 мальчиков и 30 девочек.

За последние пять лет 728 детей были возвращены из учреждений социального обслуживания в свои биологические семьи.

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Версия на азербайджанском языке Bu günədək 737 uşaq övladlığa verilib

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