За 10 лет количество женщин, получивших водительские права в Азербайджане, выросло в 4,5 раза

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На начало февраля текущего года 50,2% или же 4 млн. 820,2 тыс. населения Азербайджана составили женщины. Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики (ГКС). Из них 57,1% способны к продолжению рода и, в среднем, на каждые 10 женщин приходится 22 рождения.

В прошлом году из 170,5 тыс. рожденных детей 46,4% составили девочки. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 76,8 лет.

Удельный вес женщин, активно участвующих в социально-экономической жизни населения, составляет 48,4% от общего числа занятого населения. Женщины составляют 76,6% от общего числа учителей в общеобразовательных учреждениях, в средних учебных заведениях - 75,1%, в высших учебных заведениях - 48,8%, а также 64,9% от общего числа врачей.

В общеобразовательных учреждениях девочки составляют 45,8% от общего числа учеников, учреждениях среднего специального образования - 67,4% от общего числа учащихся, 48,5% - от общего числа студентов.

Женщины также играют исключительную роль в развитии науки. Так, 50% докторантов и 53,2% всех научных работников являются женщинами. За последние пять лет в сфере научных исследований и разработок количество женщин со степенью доктора наук выросло в 1,9 раз, со степенью доктора философии - в 1,7 раз. В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 11 членов-корреспондентов и 3 академика - женщины.

Удельный вес женщин, занятых на государственной службе, составляет 27,7%, женщин-предпринимателей - 19%. Число женщин, занимающихся физкультурой и спортом - 40,2%.

Количество женщин-депутатов в Милли Меджлисе также растет. Если в 1990 году женщины составляли 4,3% от общего количества депутатов, а в 2000 году - 10,7%, то сегодня в парламенте страны удельный вес женщин достиг 15,6%.

Количество женщин, избранных в муниципалитеты на последних выборах, по сравнению с предыдущими выборами выросло в 6 раз и достигло 5236, что равно 35% от общего количества членов муниципалитетов. На предыдущих выборах этот показатель был равен 4%.

"Заслуживающим внимание фактом также является увеличение из года в год количества женщин, получивших водительские права. Так, если в 2005 году их количество было равно 2285, то в 2014 году этот показатель достиг 10278 человек", - говорится в информации ГКС.



