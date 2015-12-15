За первые 10 месяцев этого года зарегистрировано более 10 000 разводов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года в стране зарегистрировано 138,4 тыс. новорожденных, то есть на каждые 1 000 человек приходится 17,4 младенцев.

Как сообщает Report, об этом отмечается в отчете Госкомстата.

53,3% новорожденных - мальчики, 46,7% - девочки.

2516 новорожденных - близнецы, 72 - тройняшки.

За 10 месяцев 2015 года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции зарегистрировано 45,5 тыс. смертных случаев. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1 000 человек сократился с 5,9 до 5,7.

Кроме того, регистрационными отделами зарегистрировано 58,3 тыс. браков и 10,7 тыс. разводов. По стране на каждые 1 000 человек приходится 7,3 брака и 1,3 разводов.

В то же время, за январь-октябрь этого года соответствующими структурами Государственной миграционной службы и министерства внутренних дел произведена регистрация 2 263 человек для постоянного местожительства в Азербайджане. Статистика выехавших из страны составила 950 человек.