О нас

За 7 месяцев 2025 года лицам с инвалидностью выдано 83 тыс. средств реабилитации

За 7 месяцев 2025 года лицам с инвалидностью выдано 83 тыс. средств реабилитации В январе-июле этого года в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации лицам с инвалидностью было выдано 83 тысячи средств реабилитации.
Социальная защита
16 августа 2025 г. 15:42
За 7 месяцев 2025 года лицам с инвалидностью выдано 83 тыс. средств реабилитации

В январе-июле этого года в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации лицам с инвалидностью было выдано 83 тысячи средств реабилитации.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

5 тыс. из них составили инвалидные коляски, 1,5 тыс. - протезы нижних и верхних конечностей, 3,9 тыс. - трости, подмышечные и подлокотные костыли.

Также лицам с инвалидностью было предоставлено 6,1 тыс. пар ортопедической обуви, 347 слуховых аппаратов, 344 корсета и другие средства реабилитации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu ilin 7 ayında əlilliyi olan şəxslərə 83 min reabilitasiya vasitəsi verilib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi