За 7 месяцев 2025 года лицам с инвалидностью выдано 83 тыс. средств реабилитации

В январе-июле этого года в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации лицам с инвалидностью было выдано 83 тысячи средств реабилитации.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.

5 тыс. из них составили инвалидные коляски, 1,5 тыс. - протезы нижних и верхних конечностей, 3,9 тыс. - трости, подмышечные и подлокотные костыли.

Также лицам с инвалидностью было предоставлено 6,1 тыс. пар ортопедической обуви, 347 слуховых аппаратов, 344 корсета и другие средства реабилитации.