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За 6 месяцев 8,4 тыс. человек с ограниченными возможностями обеспечены средствами реабилитации

За 6 месяцев 8,4 тыс. человек с ограниченными возможностями обеспечены средствами реабилитации За 6 месяцев 8,4 тыс. человек с ограниченными возможностями обеспечены средствами реабилитации
Социальная защита
16 июля 2025 г. 11:23
За 6 месяцев 8,4 тыс. человек с ограниченными возможностями обеспечены средствами реабилитации

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда Азербайджана в первом полугодии текущего года предоставило 8,4 тыс. людей с ограниченными возможностями 69 тыс. средств реабилитации.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, более 4,5 тыс. этого оборудования составили инвалидные коляски (в том числе 44 моторизованные), 1,3 тыс. - протезы нижних и верхних конечностей, 3,3 тыс. - трости, костыли и опорные приспособления.

Людям с ограниченными возможностями также были предоставлены 5,1 тыс. пар протезно-ортопедической обуви, 346 слуховых аппаратов, 285 корсетов и другие средства реабилитации.

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Версия на азербайджанском языке Son altı ayda əlilliyi olan 8,4 min şəxs reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilib

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