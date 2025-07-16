За 6 месяцев 8,4 тыс. человек с ограниченными возможностями обеспечены средствами реабилитации

За 6 месяцев 8,4 тыс. человек с ограниченными возможностями обеспечены средствами реабилитации

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда Азербайджана в первом полугодии текущего года предоставило 8,4 тыс. людей с ограниченными возможностями 69 тыс. средств реабилитации.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, более 4,5 тыс. этого оборудования составили инвалидные коляски (в том числе 44 моторизованные), 1,3 тыс. - протезы нижних и верхних конечностей, 3,3 тыс. - трости, костыли и опорные приспособления.

Людям с ограниченными возможностями также были предоставлены 5,1 тыс. пар протезно-ортопедической обуви, 346 слуховых аппаратов, 285 корсетов и другие средства реабилитации.