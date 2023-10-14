За 20 лет достигнуты важные успехи в обеспечении благосостояния граждан Азербайджана

На состоявшихся 15 октября 2003 года президентских выборах Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики при высоком доверии нашего народа. За прошедшие 20 лет в центре политики главы государства было и продолжает оставаться благосостояни

На состоявшихся 15 октября 2003 года выборах Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики при высоком доверии нашего народа. За прошедшие 20 лет в центре политики главы государства было и продолжает оставаться благосостояние гражданина Азербайджана.

Как сообщает Report , благодаря успешной социальной политике президента Ильхама Алиева за прошедшие два десятилетия:

расходы государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение в годовом выражении увеличились более чем в 20 раз;

минимальная заработная плата увеличилась в 38 раз до 345 манатов, минимальная пенсия - в 14 раз до 280 манатов;

среднемесячная заработная плата увеличилась в 12 раз - до 925,3 маната, среднемесячная пенсия - в 18 раз до 435 манатов, среднемесячная пенсия по возрасту - в 19 раз до 466 манатов;

среднемесячная пенсия по инвалидности увеличилась в 14 раз, среднемесячная пенсия в связи с потерей главы семьи - в 19 раз;

ежегодные средства по пенсионным выплатам увеличились более чем в 30 раз, в том числе за последние 5 лет на 2,4 млрд. манатов (70 процентов), достигнув 6 млрд манатов;

за период, прошедший с 2006 года, когда была начата программа адресной социальной помощи, среднемесячная сумма этой помощи на семью увеличилась в 11 раз и достигла 478 манатов.

В частности, за последние пять лет были реализованы 4 пакета социальных реформ, которые охватили 4 миллиона граждан: минимальная пенсия была увеличена в 2,5 раза, минимальная заработная плата - в 2,7 раза, средняя пенсия - в 2,1 раза, социальные пособия и пенсионные выплаты - в 5 раз, средняя заработная плата - в 2,1 раза, фонд заработной платы - в 2,6 раза. Ежегодные дополнительные средства, выделяемые на эти реформы, составили 7 млрд манатов.

Особое внимание и заботу президент Ильхам Алиев уделяет социальной защите семей шехидов и лиц, имеющих инвалидность в связи с войной. Еще одним проявлением этой заботы стало то, что с начала 2007 года для лиц из этой группы была назначена ежемесячная стипендия президента, а за прошедший период эти пенсии были увеличены в среднем в шесть раз.

Программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц, имеющих инвалидность в связи с войной, успешно продолжается из года в год. В частности, после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся исторической победой Азербайджана, программа была расширена в пять раз, и в послевоенный период было предоставлено 5 300 квартир и частных домов, в целом за прошедший период - 14 100, в том числе за последние 20 лет - более 13 тысяч квартир и частных домов.

Лицам, получившим инвалидность в связи с войной, в послевоенный период было выдано 324 автомобиля, в целом - более 7 500, в том числе за последние 20 лет - более 6 500 единиц.

В целом в послевоенный период реализуемая по поручению главы государства программа социальной поддержки семей шехидов и участников войны охватила уже 124 тыс. человек, лицам из этой категории оказано 309 тыс. услуг. Помимо процесса предоставления жилья и автомобилей, в рамках этой программы также:

- 103 тыс. человек было назначено 115 тыс. ежемесячных социальных выплат;

-11 тыс. человек получили 51 тыс. услуг по социально-психологической поддержке и реабилитации;

- обеспечена занятость 20 тыс. человек, в том числе 10,3 тыс. человек привлечены к программе самозанятости;

- 2 012 лиц, имеющих инвалидность в связи с войной, обеспечены более чем 44,6 тыс. средствами реабилитации (в том числе 439 человек оснащены 458 высокотехнологичными современными протезами) и др.

Концепция DOST, инициированная первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, позволила предоставлять 159 услуг по социальной сфере посредством "Единого окна", на оперативной, прозрачной, современной, инновационной основе. Главы государства в мае 2019 года принял участие в открытии административного здания Агентства DOST и первого центра DOST, позднее состоялось открытие еще семи Центров DOST в Баку, Абшеронском и Бардинском районах. В этих центрах уже предоставлены услуги 1,8 млн граждан, показатель удовлетворенности граждан составляет 98,2 процента.

За последние 20 лет число наемных работников увеличилось на 544 тыс. (44 %) до 1,77 млн. Постоянно расширяются и программы активного трудоустройства. Только за последние пять лет более миллиона человек были охвачены программами занятости, были трудоустроены 452 тыс. человек, 21 тыс. человек были привлечены к профессиональной подготовке, 511 тыс. человек были оказаны услуги по профориентации.

По сравнению с 2017 годом, когда началась реализация программы, за прошедший период число вовлеченных в программу самозанятости увеличилось в 14 раз и превысило 16 тыс., и уже 73 тыс. человек создали свои небольшие хозяйства за счет активов, предоставленных по программе самозанятости.

Продолжение и развитие на высоком уровне президентом Ильхамом Алиевым мудрой и дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева принесет нашей стране новые исторические достижения и в предстоящий период.