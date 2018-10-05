Вюсал Гусейнов: Прием в ГМС не завершается, пока не будет принят последний посетитель

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Прием граждан Государственной миграционной службой (ГМС) не завершается до тех пор, пока не будет принят последний посетитель".
Как сообщает Report, об этом в эфире ASAN Radio сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.
По его словам, он принимает граждан каждую последнюю пятницу месяца: "На прием может прийти каждый гражданин страны, а также иностранцы".
В.Гусейнов отметил, что он лично принимает и выслушивает каждого, кто записался на прием: "Приемы в Государственной миграционной службе длятся до ночи, потому что мы принимаем всех обратившихся граждан".
Aynur OsmanqızıАвтор новости