В канун Нового года Минтруда перечислило малообеспеченным семьям по сто манатов

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерством труда и социальной защиты населения уже обеспечена выдача каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, единовременной помощи в размере 100 манатов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью.

Было отмечено, что данный процесс был осуществлен согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева "О предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям" от 19 декабря 2018 года.

Единовременная помощь перечислена на банковские счета семей этой категории, что является для них материальной помощью в канун праздников.

Отмечается, что помимо того, что распоряжение предусматривает выдачу единовременной помощи малообеспеченным семьям по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника, это является заботой главы государства к этим семьям.

Согласно распоряжению, с этой целью из госбюджета Азербайджанской Республики на 2018 год выделено 5 млн манатов.