Вугар Байрамов: В Азербайджане началась реализация нового соцпакета

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В Азербайджане началась реализация нового социального пакета.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вугар Байрамов.

По его словам, новый социальный пакет, который охватит 3 млн граждан, включает повышение пенсий 1,1 млн граждан, зарплат более 700 тыс. граждан в результате повышения минимальной заработной платы".

Он отметил, что с 1 февраля минимальный размер пенсии повышен на 14,3% и составит 320 манатов. "Это внесет значительный вклад в повышение средних и медианных размеров пенсий. Социальный пакет включает в себя не только повышение зарплат и пенсий, но также и повышение социальных пособий и стипендий. На очередном этапе будут приняты решения касательно роста размера социальных пособий и повышений".