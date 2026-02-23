Вугар Байрамов прокомментировал решение КС о выплате компенсации работникам за дополнительный отпуск

Согласно решению Конституционного суда (КС), при расторжении трудового договора сотруднику будет выплачиваться компенсация за все неиспользованные дни отпуска за весь период работы.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что в соответствии с решением будет обеспечена выплата компенсации за дополнительные отпуска, предусмотренные статьями 115–117 и 118-1 Трудового кодекса, в том же порядке и размере, что и компенсация за неиспользованный основной трудовой отпуск.

Так, статья 115 определяет продолжительность дополнительных отпусков в зависимости от условий труда и особенностей трудовой функции, статья 117 - дополнительные отпуска для женщин, имеющих детей, а статья 118 - продолжительность отпусков для работников, занимающихся педагогической и научной деятельностью.

Если работник по различным причинам не использовал полностью основной или дополнительный отпуск, при увольнении ему будет выплачена компенсация за эти дни. Это касается как лиц, занятых на подземных работах, во вредных и тяжелых условиях труда, а также выполняющих функции, связанные с повышенной ответственностью, эмоциональным, умственным и физическим напряжением, так и женщин, имеющих детей, которым положены дополнительные отпуска.

В качестве примера Байрамов пояснил, что, если у работника накопилось 50 дней неиспользованного дополнительного отпуска и 40 дней основного, при увольнении ему будет выплачена компенсация за все 90 дней. "То есть если за каждый отпускной день работнику насчитывается 50 манатов, сумма компенсации за эти 90 дней составит 4 500 манатов. Данное решение направлено на усиление защиты социальных прав работников и устранение неравенства при выплате компенсаций", - добавил он.