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    Волонтеры ASAN проходят стажировку в SOCAR

    В конце стажировки волонтерам будут выданы совместные сертификаты Службы ASAN и SOCAR

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Волонтеры ASAN проходят стажировку в SOCAR.

    Как сообщили Report из департамента по связям с общественностью организации Волонтеры ASAN, в рамках ступени "Мастер 2" школы волонтеров ASAN School 12 волонтеров ASAN проходят в соответствии со специальностью стажировку в управлениях и учреждениях SOCAR.

    Волонтеры привлечены на трехмесячную стажировку в ПО "Азнефть", Департамент человеческих ресурсов, Управление информтехнологий и связи, Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева и Управление экологии и пр.

    Отметим, что молодежь работает плечом к плечу с опытными специалистами SOCAR.

    В завершение стажировки в рамках "Мастер 2" волонтерам будут выданы совместные сертификаты Службы ASAN и SOCAR. 

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