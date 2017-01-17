Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Волонтеры ASAN проходят стажировку в SOCAR.

Как сообщили Report из департамента по связям с общественностью организации Волонтеры ASAN, в рамках ступени "Мастер 2" школы волонтеров ASAN School 12 волонтеров ASAN проходят в соответствии со специальностью стажировку в управлениях и учреждениях SOCAR.

Волонтеры привлечены на трехмесячную стажировку в ПО "Азнефть", Департамент человеческих ресурсов, Управление информтехнологий и связи, Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева и Управление экологии и пр.

Отметим, что молодежь работает плечом к плечу с опытными специалистами SOCAR.

В завершение стажировки в рамках "Мастер 2" волонтерам будут выданы совместные сертификаты Службы ASAN и SOCAR.