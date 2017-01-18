Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Учитывая большое количество обращений граждан в первой половине дня в конце недели, внесены изменения в рабочий график центров ASAN xidmət.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

По информации, целью изменений является оптимизация службы в центрах, а также необходимость проведения профилактических работ.

Так, впредь центры ASAN xidmət в воскресенье будут работать с 10.00 до 14.00, а в центре ASAN Kommunal воскресенье будет нерабочим днем.