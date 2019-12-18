Выявлены очередные победители конкурса "Социальные проекты"

Объявлены очередные победители конкурса "Социальные проекты", объявленного в 2019 году Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Report, победившие проекты отражают в себе решение социальных проблем уязвимых с социальной точки зрения, проживающих в сложных жизненных условиях и нуждающихся в социальной защите групп населения, повышение занятости и конкурентоспособности граждан на рынке труда.

Имена ответственных лиц и названия проектов – очередных победителей, представленных общественными объединениями на конкурс, приведены ниже:

1. "Третья весна" – Нармин Ганиева, ответственное лицо,

2. "1001 голосовых рассказов" – Нофал Ширинов, ответственное лицо,

3. "Юный фермер" – Мехман Алиев, ответственное лицо,

4. "Повышение возможностей занятости вынужденных переселенцев" – Азер Аллахверянов, ответственное лицо,

5. "MirvariStore"- Хаяла Ибрагимова, ответственное лицо.