Вице-президент Фонда Гейдара Алиева навестила семью национального героя Мубариза Ибрагимова

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева навестила семью национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова в селе Алиабад Билясуварского района.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева навестила семью национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова в селе Алиабад Билясуварского района.

Как сообщает Report, сначала Лейла Алиева побывала в доме-музее, созданном в родном селе шехида в целях демонстрации молодому поколению боевого пути, патриотизма и героизма национального героя.

Здесь она ознакомилась с экспонатами, отражающими жизненный путь Мубариза Ибрагимова.

Затем Лейла Алиева побывала в доме, где живет семья Мубариза Ибрагимова, и пообщалась с родителями национального героя Азербайджана.

Отметим, что Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района.