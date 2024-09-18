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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева навестила семью национального героя Мубариза Ибрагимова

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева навестила семью национального героя Мубариза Ибрагимова Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева навестила семью национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова в селе Алиабад Билясуварского района.
Социальная защита
18 сентября 2024 г. 18:39
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева навестила семью национального героя Мубариза Ибрагимова

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева навестила семью национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова в селе Алиабад Билясуварского района.

Как сообщает Report, сначала Лейла Алиева побывала в доме-музее, созданном в родном селе шехида в целях демонстрации молодому поколению боевого пути, патриотизма и героизма национального героя.

Здесь она ознакомилась с экспонатами, отражающими жизненный путь Мубариза Ибрагимова.

Затем Лейла Алиева побывала в доме, где живет семья Мубариза Ибрагимова, и пообщалась с родителями национального героя Азербайджана.

Отметим, что Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun ailəsini ziyarət edib

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