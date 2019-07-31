Вернувшейся из Европы семье помогают открыть частное хозяйство в Азербайджане

Семье, добровольно вернувшейся из Европы в Азербайджан, переданы 9 голов коров и 9 голов бычков.

Об этом Report сообщили в Международной организации по миграции.

МОМ в рамках проектов "Добровольное возвращение и реинтеграция" (AVRR) продолжает оказывать помощь в реинтеграции мигрантам, добровольно вернувшимся в страну. 29 июля представительство МОМ в Азербайджане оказало помощь в создании малого семейного хозяйства семье, которая в рамках проектов помощи добровольному возвращению и реинтеграции вернулась из Нидерландов в страну своего происхождения.

Для налаживания прибыльной деятельности в Имишлинском районе семье при финансовой поддержке МОМ было передано 9 голов коров и 9 голов бычков.

В настоящее время представительство МОМ в Азербайджане оказывает помощь лицам, добровольно вернувшимся из Швейцарии, Бельгии, Германии, Венгрии, Италии, Голландии, Турции и Латвии. Выделенные реинтеграционные средства могут быть использованы для создания бизнеса, вложений в существующий бизнес, получения образования, а также для временного проживания.