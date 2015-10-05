ВБ прогнозирует падение уровня крайней бедности в мире в 2015 году

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Уровень крайней бедности в мире в текущем году впервые составит менее 10% от населения планеты, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Всемирного банка.

"Это самая лучшая новость в мире сегодня — эти прогнозы показывают, что мы являемся первым поколением в истории человечества, которое может положить конец крайней форме бедности", — заявил президент банка Джим Ен Ким.

Согласно прогнозам Всемирного банка, около 702 миллионов людей, или 9,6% мирового населения, останутся за чертой бедности в этом году. Большинство из них — жители азиатского региона и стран Африки к югу от Сахары. В 2012 году их число составляло 902 миллиона человек, что составляло 13% населения планеты. В 1999 году этот показатель был равен 29%.

По словам президента банка, стабильное падение уровня крайней бедности стало результатом активного экономического роста развивающихся экономик и инвестиций в здравоохранение и образование. Достичь таких показателей помогла также работа систем социальной безопасности.

Ранее к числу людей, живущих за чертой бедности, относили тех, кто располагал суммой в 1,25 доллара в день. Теперь сумма повышена до 1,9 доллара в связи с инфляцией.

Ежегодные совещания Группы Всемирного банка и МВФ в 2015 году пройдут в столице Перу Лиме с 9 по 11 октября, отмечает Report со ссылкой на РИА «Новости».