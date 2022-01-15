В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева до конца месяца будут завершены работы в связи с лицами, внесенными в подсистему ""Победа" (Zəfər), представляющую собой централизованную электронную информационную систему.

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева до конца месяца будут завершены работы в связи с лицами, внесенными в подсистему "Победа" (Zəfər), представляющую собой централизованную электронную информационную систему.

Как передает Report, об этом завотделом Министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов сообщил телеканалу REAL.

По его словам, участники Отечественной войны в течение января смогут получить статус "Ветеран войны" и соответствующее удостоверение, а также ежемесячную пенсию в размере 80 манатов.