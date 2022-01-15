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В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию

В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева до конца месяца будут завершены работы в связи с лицами, внесенными в подсистему ""Победа" (Zəfər), представляющую собой централизованную электронную информационную систему.
Социальная защита
15 января 2022 г. 16:40
В январе участники Отечественной войны получат статус ветеранов и пенсию

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева до конца месяца будут завершены работы в связи с лицами, внесенными в подсистему "Победа" (Zəfər), представляющую собой централизованную электронную информационную систему.

Как передает Report, об этом завотделом Министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов сообщил телеканалу REAL.

По его словам, участники Отечественной войны в течение января смогут получить статус "Ветеран войны" и соответствующее удостоверение, а также ежемесячную пенсию в размере 80 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu ay Vətən müharibəsi iştirakçılarına "Müharibə veteranı" statusu və təqaüdü veriləcək

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