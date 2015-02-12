В январе случаи нарушения трудового законодательства сократились на 20%

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года при осуществлении государственного контроля Государственной службой трудовой инспекции (ГСТИ) при министерстве труда и социальной защиты населения в различных учреждениях выявлено в целом 492 факта нарушения трудового законодательства.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, это на 19,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего такие случаи встречаются в учреждениях частного сектора, а также сектора торговли и общественного питания, оптовой торговли, строительства.

Согласно соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях в отношении работодателей были применены штрафы, из которых 50,6% (85 796 манатов) было перечислено в госбюджет, что на 44,9% больше соответствующего показателя за январь 2014 года.