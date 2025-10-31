В Ташкенте обсудили вопросы организации соцзащиты в странах СНГ

В Ташкенте состоялось 38-е заседание Консультативного совета государств-участников СНГ по вопросам труда, занятости и социальной защиты населения.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, в мероприятии приняли участие замминистра Рашад Мустафаев и руководитель Государственной службы труда при министерстве Вели Гулиев.

В ходе заседания Мустафаев рассказал о реформах и достижениях Азербайджана в сфере труда, занятости и социальной защиты за последние годы. Замминистра подчеркнул успехи в цифровизации услуг, включая внедрение проактивных сервисов.