    В Ташкенте обсудили вопросы организации соцзащиты в странах СНГ

    Социальная защита
    • 31 октября, 2025
    • 18:24
    В Ташкенте состоялось 38-е заседание Консультативного совета государств-участников СНГ по вопросам труда, занятости и социальной защиты населения.

    Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, в мероприятии приняли участие замминистра Рашад Мустафаев и руководитель Государственной службы труда при министерстве Вели Гулиев.

    В ходе заседания Мустафаев рассказал о реформах и достижениях Азербайджана в сфере труда, занятости и социальной защиты за последние годы. Замминистра подчеркнул успехи в цифровизации услуг, включая внедрение проактивных сервисов.

    Daşkənddə MDB ölkələrində sosial müdafiənin təşkili məsələləri müzakirə olunub

