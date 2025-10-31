В Ташкенте обсудили вопросы организации соцзащиты в странах СНГ
Социальная защита
- 31 октября, 2025
- 18:24
В Ташкенте состоялось 38-е заседание Консультативного совета государств-участников СНГ по вопросам труда, занятости и социальной защиты населения.
Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, в мероприятии приняли участие замминистра Рашад Мустафаев и руководитель Государственной службы труда при министерстве Вели Гулиев.
В ходе заседания Мустафаев рассказал о реформах и достижениях Азербайджана в сфере труда, занятости и социальной защиты за последние годы. Замминистра подчеркнул успехи в цифровизации услуг, включая внедрение проактивных сервисов.
Последние новости
18:50
Египет, Иран и МАГАТЭ обсудили пути снижения напряженности вокруг ядерной программы ТегеранаДругие страны
18:42
Супруга главы МИД Армении вошла в комиссию по разблокировке коммуникаций с АзербайджаномВ регионе
18:38
Фото
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом первенства ЕвропыИндивидуальные
18:24
Фото
В Ташкенте обсудили вопросы организации соцзащиты в странах СНГСоциальная защита
18:22
ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной КореиАналитика
18:08
ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицоФинансы
18:07
В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поездПроисшествия
17:57
Фото
Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в КыргызстанеЭнергетика
17:55
Фото