В связи с указом президента в ASAN xidmət создана рабочая группа

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "В соответствии с указом президента Ильхама Алиева О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда государственных органов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления ими, с целью более эффективного регулирования соответствующих процессов в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики сформирована Рабочая группа.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью госагентства Эльнур Нифталиев.

Он сообщил, что реализуются совместные мероприятия с соответствующими органами: "Исполнение указа будет начато в кратчайшие сроки".

Начальник управления отметил, что в настоящее время действует 15 центров ASAN xidmət: "5 из них находятся в столице, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки".