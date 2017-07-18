В связи с Гурбан байрамы четыре дня в Азербайджане будут нерабочими

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В связи с предстоящим в сентябре этого года праздником Гурбан байрамы несколько дней в Азербайджане будут нерабочими.

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы Кабинета министров Акиф Али сказал, что 1-2 сентября будут отмечаться в Азербайджане как праздник Гурбан байрамы: "Так как 2 сентября приходится на субботу, понедельник, то есть 4 сентября, также будет нерабочим днем".

Таким образом, в связи с Гурбан байрамы с 1-го по 5-ое сентября будут нерабочими днями. 5-го сентября - рабочий день.