 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В связи с Гурбан байрамы четыре дня в Азербайджане будут нерабочими

    Об этом заявил руководитель пресс-службы Кабмина Акиф Али

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В связи с предстоящим в сентябре этого года праздником Гурбан байрамы несколько дней в Азербайджане будут нерабочими.

    В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы Кабинета министров Акиф Али сказал, что 1-2 сентября будут отмечаться в Азербайджане как праздник Гурбан байрамы: "Так как 2 сентября приходится на субботу, понедельник, то есть 4 сентября, также будет нерабочим днем".

    Таким образом, в связи с Гурбан байрамы с 1-го по 5-ое сентября будут нерабочими днями. 5-го сентября - рабочий день. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi