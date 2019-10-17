В следующем году в Азербайджане запланировано трудоустроить 130 тыс. человек

"Переговоры со Всемирным банком вступили в завершающий этап. До конца этого года правительству будет представлен проект кредитного соглашения. В следующем году предусматривается его утверждение в совете Всемирного банка".

Как сообщает Report, об министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на экономическом совещании при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве 15 октября.

"Если учесть процедуры Всемирного банка, то в стадию получения реальных активов мы вступим к концу года. Поэтому долю Всемирного банка в следующем году мы оцениваем в 1000-2000 семей. Однако в последующие годы 5 тысяч семей стабильно будут финансироваться Всемирным банком. В то же время в структуре этих расходов предусмотрена организация различных мероприятий активной занятости по проектам занятости. Если в текущем году по нашему плану было необходимо трудоустроить сто тысяч человек, то в следующем году эта цифра будет доведена до 130 тысяч" - отметил министр.

По словам С.Бабаева также предусмотрено продолжение платной программы общественных работ: "Также будет продолжена программа временных общественных работ в крупных государственных компаниях. Наряду со Всемирным банком, предусматривается продолжение работ в рамках программах самозанятости и с Программой развития ООН. Еще 500 человек будут профинансированы по линии Программы развития ООН".