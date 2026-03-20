В Шуше отметили Новруз яркими торжествами

В Шуше с особой торжественностью отметили Новруз - один из самых значимых праздников в истории и культуре азербайджанского народа.

Как сообщает карабахское бюро Report, праздничное мероприятие под названием "Весна в Шуше" было организовано Специальным представительством президента Азербайджана в Шушинском районе и Управлением Государственного заповедника города Шуша.

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента в Шуше Айдын Керимов, исполнительный директор Управления заповедника Турал Новрузов, представители правоохранительных органов, руководители учреждений, жители и гости города.

В рамках праздника в средней школе №1 школьники представили композиции, стихи, музыкальные и танцевальные номера, которые были встречены аплодисментами.

На праздничной ярмарке представили национальные блюда, новрузовские сладости и изделия ручной работы.

Далее состоялась концертная программа, которая включала выступления талантливых жителей города и школьников.