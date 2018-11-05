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    В рамках выездного ASAN xidmət "Азеригаз" осуществит в Кюрдаханы выездные услуги

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В рамках выездного ASAN xidmət Производственным объединением "Азеригаз" в поселке Кюрдаханы будут осуществлены выездные услуги. 

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.  

    Согласно информации, с 6 ноября по 5 декабря выездной ASAN xidmət на специально оформленных выездных автомобилях окажет абонентам в соответствии со стандартами ASAN Kommunal услуги по замене счетчиков. 

    Абоненты смогут воспользоваться в общей сложности 20 видами услуг, включая восстановление утерянных или поврежденных смарт-карт, выдачу справок о долге или же оплате, изменения данных абонента и пр.  

    Отметим, что основная цель выездного ASAN xidmət заключается в предоставлении гражданам госуслуг более комфортными и инновационными методами, обеспечении их доступности. 

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