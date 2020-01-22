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В прошлом году свыше двух тысяч граждан Азербайджана создали семьи с иностранцами

В прошлом году свыше двух тысяч граждан Азербайджана создали семьи

Объявлено количество граждан Азербайджана, которые в прошлом году создали семьи с иностранцами.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве юстиции.

Было отмечено, что в 2019 году между гражданами Азербайджанской Республики и иностранными гражданами и лицами без гражданства (1160 женщин и 1110 мужчин) было зарегистрировано 2270 браков, кроме того зарегистрировано 187 разводов.

В то же время было отмечено, что в 2019 году в Азербайджане было зарегистрировано 63 724 брака и 17 301 развод.

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