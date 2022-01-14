В прошлом году поступления соцстрахования в ГФСЗ выросли на 290,2 млн манатов

Доходы Государственного Фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году выросли на 429 млн манатов или на 9% и составили 5178 млн манатов.

Доходы Государственного Фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году выросли на 429 млн манатов или на 9% и составили 5178 млн манатов.

Как сообщили Report в Министерстве, в составе доходов Фонда поступления по обязательному государственному социальному страхованию в прошлом году составили 3843,4 млн манатов.

Это на 290,2 млн манатов или на 8% больше, чем в предыдущем году.

Годовой прогноз по поступлениям социального страхования выполнен на 104% по бюджетным организациям и на 113% по небюджетному сектору.

Расходы ГФСЗ в 2021 году составили 4843 млн манатов, что на 132 млн манатов или на 3% больше, чем в предыдущем году.