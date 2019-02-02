В прошлом году около 15 тыс. молодых людей были трудоустроены

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Одной из основных целей Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения является интеграция молодежи в рынок труда.

Как сообщили Report в министерстве, в прошлом году по линии службы были трудоустроены 51 774 человека, из них 14 700 – молодые люди.

Из привлеченных службой к оплачиваемым общественным работам 1022 человек - 319, из 2559 человек, для которых организовали профподготовку - 1270 были представителями молодежи.

В прошлом году порядка 118 138 старшеклассникам были дали советы по профориентации. В Центре профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья №1 Государственного фонда социальной защиты для 355 молодых людей этой категории были проведены курсы профподготовки.