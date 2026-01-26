В послевоенный период более 500 лицам предоставлено 620 протезов

В послевоенный период более 500 лицам предоставлено 620 высокотехнологичных протезов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Рамин Рзаев на пресс-конференции по итогам прошлого года.

Он также отметил, что в послевоенный период в учреждениях ведомства были оказаны реабилитационные услуги 3747 лицам, являющимся участниками войны: "2,4 тысячам лиц с инвалидностью, связанной с войной, предоставлено 88,4 тыс. средств реабилитации, более 500 лицам - 620 высокотехнологичных протезов".

Рзаев также сообщил, что согласно постановлению Кабинета министров, число реабилитационных средств, выдаваемых лицам с инвалидностью, увеличено с 57 до 130.

Он подчеркнул, что с целью повышения функциональности и эстетического вида было разработано 37 новых моделей ортопедической обуви.