В последние годы в Азербайджане младенцев чаще называют одинаковыми именами - СПИСОК

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В последние 6 лет в Азербайджане младенцев чаще называют одними и теми же именами.

Как передает Report, в 2011 году младенцев чаще всего называли 10 мужскими именами: Юсиф (4170), Али (2923), Гусейн (2787), Мухаммед (1914), Мурад (1636), Омар (1417), Кянан (1353), Нихад (1343), Ибрагим (1149) и Фарид (1042).

В прошлом году наиболее часто мальчиков называли: Юсиф (3395), Гусейн (2360), Али (2197), Омар (1750), Мухаммед (1437), Мурад (1320), Тунар (1293), Угур (1242), Айхан (1188) и Ибрагим (915).

Кроме того, в 2011 году девочек чаще всего называли Захра (3756), Нурай (3609), Фатима (3100), Аян (1657), Зейнаб (1626), Айлин (1596), Фидан (1515), Хадиджа (1501), Лейла (1345) и Гюлай (1193).

Девочек в прошлом году чаще всего называли Захра (3006), Нурай (2172), Фатима (1908), Зейнаб (1859), Айлин (1665), Марьям (1572), Мяляк (1380), Аян (1350), Мадина (1092) и Дениз (1071).

Как видно из списка в именах младенцев, особенно в первой пятерки все осталось без изменений.

Отметим, что в этом году мальчиков также чаще называли Юсиф, Али, Гусейн, Омар, Угур, Мухаммед, Мурад, Айхан, Тунар, Ибрагим, девочек: Захра, Нурай, Зейнаб, Фатима, Марьям, Айлин, Дениз, Мяляк, Дамла и Аян.