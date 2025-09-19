Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В парламенте предложили ужесточить законодательство о ранних браках

    Социальная защита
    • 19 сентября, 2025
    • 16:54
    В парламенте предложили ужесточить законодательство о ранних браках

    В Милли Меджлисе предложено ужесточить законодательство о ранних браках.

    Как сообщает Report, с таким предложением на заседании комитета по делам семьи, женщин и детей выступил депутат Ильхам Мамедов.

    Он отметил, что в последние месяцы в стране несколько раз фиксировались случаи выдачи несовершеннолетних девушек замуж.

    "В законе предусмотрена ответственность за это. Но, возможно, стоит пересмотреть нормы, ужесточить их или подготовить новый механизм регулирования", - отметил депутат.

    Он также предложил провести профилактическую работу в регионах, в которых подобные случаи наиболее распространены.

    В свою очередь глава комитета Хиджран Гусейнова подтвердила наличие проблем в этой сфере и подчеркнула, что парламент готов обсудить вопрос ужесточения законодательства.

