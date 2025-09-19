В парламенте предложили ужесточить законодательство о ранних браках
- 19 сентября, 2025
- 16:54
В Милли Меджлисе предложено ужесточить законодательство о ранних браках.
Как сообщает Report, с таким предложением на заседании комитета по делам семьи, женщин и детей выступил депутат Ильхам Мамедов.
Он отметил, что в последние месяцы в стране несколько раз фиксировались случаи выдачи несовершеннолетних девушек замуж.
"В законе предусмотрена ответственность за это. Но, возможно, стоит пересмотреть нормы, ужесточить их или подготовить новый механизм регулирования", - отметил депутат.
Он также предложил провести профилактическую работу в регионах, в которых подобные случаи наиболее распространены.
В свою очередь глава комитета Хиджран Гусейнова подтвердила наличие проблем в этой сфере и подчеркнула, что парламент готов обсудить вопрос ужесточения законодательства.