Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Национальном архивном управлении создан Апелляционный совет. Об этом сообщили Report в управлении.

По информации, положение и состав Совета утверждены. В состав Совета входят шесть членов и секретариат.

Функции председателя Апелляционного совета будет исполнять заместитель начальника управления Аскер Расулов.

Отметим, что Совет создан в связи с исполнением указа главы государства от 3 февраля 2016 года "О создании Апелляционного совета в органах центральной и местной исполнительной власти Азербайджанской Республики".