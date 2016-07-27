В министерстве труда и соцзащиты Азербайджана создан новый отдел

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В аппарате министерства труда и социальной защиты создан отдел социального страхования и пенсионной политики.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Эльман Бабаев.

Он напомнил, что согласно соответствующему указу президента Ильхама Алиева, Государственный фонд социальной защиты включен в структуру министерства труда и социальной защиты. В связи с этим, согласно изменениям в Положении министерства труда и социальной защиты, в ряд направлений деятельности министерства включено участие в формировании единой государственной политики в сфере трудовых пенсий и социальных страхований и обеспечение реализации данной политики в соответствии с законодательством: "Отдел социального страхования и пенсионной политики обеспечит выполнение обязательств в соответствующей сфере, в том числе разработку нормативно-правовых актов в связи с системой социального страхования и пенсии, программ и проектов по соответствующим сферам деятельности, инструкционных и методических указаний. На должность заведующего отделом назначен Чингиз Алиев, ранее занимавший должность начальника Государственной службы социального обеспечения".