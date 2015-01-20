В министерстве экономики и промышленности почтили память шехидов 20 января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В министерстве экономики и промышленности, в том числе, в структурах, находящихся в подчинении министерства - Государственном комитете по антимонопольной политике и защите прав потребителей, ЗАО "Экспертиза потребительских товаров", Научно-исследовательском институте экономических реформ, ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" прошли мероприятия, посвященные 20 января - общенациональному дню скорби.

Как сообщает Report, в Национальном фонде помощи предпринимательству, Бакинском учебном бизнес-центре, ЗАО "Сумгаитский химико-технологический парк", Azpromo и ОАО "Чистый город" также почтили память шехидов.

Перед началом мероприятий память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, почтили минутой молчания.

Выступившие на церемонии отметили, что учиненные советскими войсками в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку зверства вписали черную страницу в историю человечества в качестве одного из наиболее тяжких преступлений против человечества.

На мероприятии были высоко оценены внимание и забота государства о семьях шехидов и инвалидах, было отмечено, что азербайджанский народ никогда не забудет трагедию 20 Января, и будет вечно чтить память людей, ставших шехидами во имя свободы и независимости.