В Лерике открылся ясли-детский сад на 100 мест, построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 15 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Лерикского городского яслей-детского сада номер 2 на 100 мест, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, Президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие детского сада.

Усиление социальной защиты детей занимает сегодня важное место в политике нашего государства. Об этом наглядно свидетельствует строительство во всех регионах республики новых яслей-детских садов, оснащение их современным оборудованием. Особый вклад в эту работу вносит Фонд Гейдара Алиева. Реализуемая Фондом программа «Развитие учреждений дошкольного образования» свидетельствует о том, что одним из главных направлений его деятельности является обучение и воспитание детей, формирование их как образованных и грамотных граждан будущего.

Одним из детских садов, построенных по инициативе Фонда Гейдара Алиева, является ясли-детский сад номер 2 в городе Лерик.

Было сообщено, что строительство этого детского учреждения началось в мае 2015 года. Строительные работы завершились в мае 2018 года. В двухэтажном здании имеются комнаты для занятий групп, спальни и столовая, служебные помещения. В распоряжение малышей здесь переданы комнаты для занятий музыкой и гимнастикой, а также компьютерный кабинет. В детском саду созданы все условия для обучения и воспитания детей, выявления их способностей. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями. На территории яслей-детского сада создана игровая площадка для детей.

Предусмотрено обеспечить постоянной работой в учреждении 22 человек.