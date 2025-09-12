В Лачыне пройдет ярмарка труда

Государственное агентство занятости Азербайджана 16 сентября проведет в городе Лачын ярмарку труда.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в административном здании Лачынского районного отдела обслуживания Госагентства при поддержке комплекса отдыха "Лачын" и Лачынского управления эксплуатации мелиоративных систем.

На ярмарке будут представлены вакансии на должности начальников смен, главных бухгалтеров и других работников предприятий Лачынского района. Подходящие кандидаты будут зарегистрированы.