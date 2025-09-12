Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Лачыне пройдет ярмарка труда

    Социальная защита
    • 12 сентября, 2025
    • 12:07
    Государственное агентство занятости Азербайджана 16 сентября проведет в городе Лачын ярмарку труда.

    Как сообщает Report, мероприятие пройдет в административном здании Лачынского районного отдела обслуживания Госагентства при поддержке комплекса отдыха "Лачын" и Лачынского управления эксплуатации мелиоративных систем.

    На ярмарке будут представлены вакансии на должности начальников смен, главных бухгалтеров и других работников предприятий Лачынского района. Подходящие кандидаты будут зарегистрированы.

    Лачын ярмарка вакансии
    Laçın şəhərində əmək yarmarkası keçiriləcək

