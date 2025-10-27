В Лачыне пройдет очередная ярмарка труда
Социальная защита
- 27 октября, 2025
- 14:40
Государственное агентство занятости организует очередную ярмарку труда в городе Лачыне.
Как сообщили Report в министерстве, ярмарка пройдет 29 октября в комплексе отдыха "Лачын".
На ярмарке более 20 предприятий представят безработным и ищущим работу 121 вакансию по различным направлениям, будет проведена регистрация подходящих кандидатов.
Также будет предоставлена подробная информация о реализуемых агентством программах активной занятости.
