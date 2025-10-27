Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Лачыне пройдет очередная ярмарка труда

    Социальная защита
    • 27 октября, 2025
    • 14:40
    В Лачыне пройдет очередная ярмарка труда

    Государственное агентство занятости организует очередную ярмарку труда в городе Лачыне.

    Как сообщили Report в министерстве, ярмарка пройдет 29 октября в комплексе отдыха "Лачын".

    На ярмарке более 20 предприятий представят безработным и ищущим работу 121 вакансию по различным направлениям, будет проведена регистрация подходящих кандидатов.

    Также будет предоставлена ​​подробная информация о реализуемых агентством программах активной занятости.

    Laçında növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək

