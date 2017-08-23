В Кабинете министров прошло совещание, посвященное борьбе с бездомными животными и предстоящим профилактическим мероприятиям

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров провел совещание, посвященное борьбе с бездомными животными и предстоящим профилактическим мероприятиям.

Как сообщает Report, на совещании приняли участие заместитель премьер-министра Али Ахмедов, ответственные работники министерства здравоохранения, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, министерства сельского хозяйства и Исполнительной власти города Баку.

Выступивший А.Ахмедов заявил, что как и во многих странах, и в Азербайджане существует проблема бездомных животных.

Подчеркнув, что соответствующие органы должны предпринять серьезные шаги для охраны здоровья населения и изоляции бездомных животных, Али Ахмедов сказал: "В решении данного вопроса следует также воспользоваться опытом ведущих стран мира. Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по защите домашних животных. Следует создать приюты для бездомных животных, провести их вакцинацию и принять соответствующие меры для предотвращения возможного распространения заболеваний".

На совещании была отмечена важность проведения среди населения просветительской работы для радикального решения проблемы, привлечения к данной работе СМИ. Кроме того, были даны поручения соответствующим органам.

Затронув произошедший недавно в Сумгайыте случай гибели ребенка от укуса бездомной собаки, А.Ахмедов отметил о необходимости серьезного расследования вопроса.

В заключение, принимая во внимание серьезность вопроса, приняли решение о подготовке пакета предложений для устранения проблемы, а также принятии профилактических мер.