В I кв. 2019 г. в Нахчыванской Автономной Республике родились 1000 младенцев

Оглашено число новорождённых в первом квартале 2019 года в Нахчыванской Автономной Республике (Азербайджан).

Как передаёт Report, соответствующую информацию распространила пресс-служба Министерства здравоохранения Нахчыванской АР.

Как отмечается в сообщении, эффективность проводимых в АР социально-экономических реформ, устойчивый рост стандартов жизни населения, ещё большее улучшение благосостояния, мероприятия в сфере организации лечебно-профилактической работы оказали положительное влияние и на демографическую ситуацию. Так, по итогам первого квартала 2019 года в Нахчыванской АР на свет родились 1000 младенцев.

Министерство здравоохранения АР продолжило работу по охране здоровья населения и повышению уровня медицинского обслуживания и в первом квартале текущего года. Исполнение государственных программ, подготовка квалифицированных кадров, профилактика инфекционных заболеваний, адаптация первичного медицинского обслуживания к современным требованиям были в центре внимания.