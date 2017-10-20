В государственном бюджете на 2018 год сокращены расходы на социальную защиту

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В государственном бюджете на 2018 год расходы, выделяемые на социальную защиту и социальное обеспечение, сокращены на 6,6%.

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

В проекте отмечается, что в государственном бюджете на 2018 год расходы на социальную защиту и социальное обеспечение, для финансового обеспечения пенсий и пособий, адресной социальной помощи, социальных вопросов вынужденных переселенцев и других социальных мер, предусмотрены в размере 2197,2 млн манатов, что меньше по сравнению с 2017 годом на 154,8 млн манатов или 6,6%.

Удельный вес расходов, предусмотренных для финансирования социальной защиты и социального обеспечения, в составе расходов государственного бюджета составляет 10,5%.

В проекте отмечено, что для покрытия возникшего в государственном бюджете на 2017 год ущерба в результате продажи в 2016 году природного газа на внутреннем рынке, в основном населению, по цене ниже себестоимости, в отделе социальной защиты и социального обеспечения была предусмотрена единовременная субсидия в размере 250,0 млн манатов. После вычета этих расходов из базы 2017 года, в 2018 году в реальном выражении расходы на социальную защиту и социальное обеспечение по сравнению с нынешним годом увеличились на на 95,2 млн манатов или 4,5%.