    В Физули открылся пункт DOST

    Социальная защита
    • 27 ноября, 2025
    • 15:53
    В Физули открылся пункт DOST

    В городе Физули начал работу пункт DOST Карабахского регионального центра DOST.

    Как передает корреспондент Report, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Самир Гумбатов ознакомились с условиями, созданными в новом пункте, и процессом предоставления услуг.

    Гостям сообщили, что в пункте DOST будет обеспечен высокий уровень сервиса, включая эффективное обслуживание граждан, обращающихся по вопросам участия в программах активной занятости.

    Отмечалось также, что в рамках программы Великого Возвращения продолжается последовательная работа по расширению доступа к услугам системы DOSTлиц, возвращающихся в свои родные края.

    Напомним, что в 2022 году в селе Агалы Зангиланского района открылся пункт Smart DOST, в 2023 году в Барде начал функционировать Карабахский региональный центр DOST, обслуживающий жителей 10 районов и городов (Барда, Тертер, Агджабеди, Агдам, Физули, Ходжалы, Шуша, Ходжавенд, Агдере, Ханкенди). В 2024 году его филиал начал работу в Шуше, а в августе этого года – пункт DOST в Кяльбаджаре.

