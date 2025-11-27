İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Füzulidə DOST məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

    Sosial müdafiə
    • 27 noyabr, 2025
    • 15:28
    Füzulidə DOST məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

    Füzuli şəhərində Qarabağ Regional DOST Mərkəzinin DOST məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb.

    "Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, məntəqənin açılış mərasimində iştirak edən əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Samir Hümbətov orada yaradılan şəraiti və xidmətlərin göstərilməsi prosesini nəzərdən keçiriblər.

    DOST məntəqəsində daim yüksək səviyyədə xidmətlərin göstərilməsi, habelə məşğulluqla bağlı müraciət edən sakinlərin aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edilmələri istiqamətində xidmətlərin yüksək səviyyədə göstərilməsinin həyata keçiriləcəyi qeyd edilib.

    Diqqətə çatdırıllb ki, Böyük Qayıdış Proqramına uyğun olaraq dogma yurd yerlərinə qayıdan insanların DOST xidmətləri ilə əhatə edilmələri üçün ardıcıl işlər aparılır.

    Qeyd edək ki, 2022-ci ildə Zəngilanın Ağalı kəndində "Smart DOST" məntəqəsi, 2023-cü ildə Bərdədə 10 rayon və şəhərin (Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Ağdam, Füzuli, Xocalı, Şuşa, Xocavənd, Ağdərə, Xankəndi) sakinlərinə xidmət göstərən Qarabağ Regional DOST Mərkəzi və 2024-cü ildə onun Şuşada filialı, bu ilin avqust ayında isə Kəlbəcərdə DOST məntəqəsi açılıb.

    В Физули открылся пункт DOST

