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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В этом году в Баку не будет организован караван по случаю Новруз байрамы.

Как сообщает Report, в программе праздничных торжеств не предусмотрена организация каравана, сопровождающегося верблюдами, всадниками и фаэтонами.

В Исполнительной власти города Баку заявили, что в этом году "последний вторник" перед праздником Новруз ("Илахыр чершенбеси") совпадает с праздничным днем (20 марта). По этой причине отдельной церемонии по случаю "Илахыр чершенбеси" не будет.

В мэрии заявили, что в связи с праздником пройдет официальное государственное мероприятие: "Ясность в вопрос о том, организуют ли шествие праздничного каравана, может внести министерство культуры и туризма".

Как заявил заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихмамедов, до сих пор праздничный караван организовывался ИВ города Баку: "Список возложенных на министерство праздничных мероприятий уже известен и обнародован. В плане мероприятий не предусматривается вопрос организации праздничного каравана".

Отметим, что ежегодно участники праздничного каравана собирались у крепостных ворот – на участке между станцией метро "Ичеришехер" и зданием столичной мэрии.

Праздничный караван с участием новрузовских персонажей - Деде Горгуда, Бахар гызы, Косы, Кечаля, верблюдов и всадников, под сопровождение фаэтонов, направлялся к храму огнепоклонников "Атешгях" в Сураханы.