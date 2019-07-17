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В этом году в Азербайджане родились 1 238 двойняшек и 36 тройняшек

В этом году в Азербайджане родились 1 238 двойняшек и 36 тройняшек

За 5 месяцев этого года районные (городские) отделы регистрации Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали 56 254 новорожденных.

Как сообщили Report в Госкомстате, на каждые 1 000 человек населения этот показатель остался неизменным по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (13,7).

Среди новорожденных 1 238 близнецов, 36 – тройняшек.

Кроме того, в январе-мае этого года зарегистрированы 24 690 случаев смерти и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1 000 человек населения упал с 6,2 до 6,0.

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