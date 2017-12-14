 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В этом году в Азербайджане родились 2134 близнеца и 42 тройняшки

    53% новорожденных составляют мальчики

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ За прошедший период текущего года в Азербайджане число рожденных мальчиков превысило количество девочек.

    Как сообщили Report в Госкомстате, за 10 месяцев этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 120 035 новорожденных детей, это составляет 14,8 на каждые 1000 человек населения.

    Из родившихся детей 53,1% - мальчики, 46,9% - девочки.

    Среди них 2134 близнеца и 42 тройняшки.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi